Isso exige “uma estratégia muito mais ativa, de ir muito mais ao terreno, testar mais” para identificar as 40 mil pessoas que se estima estarem infetadas e que é preciso diagnosticar, disse, apelando à população para, “pelo menos uma vez na vida”, fazer as análises à hepatite B e C e ao VIH.

Para combater o “impacto físico, mental, social e económico” da doença em Portugal, deve ser concertada “uma estratégia de compromisso” entre todos os intervenientes: profissionais de saúde e as suas instituições, doentes, familiares e entidades decisoras.

“Temos de evitar que as coisas se compliquem” e para tal é necessário trabalhar em conjunto e agilizar processos para que os medicamentos cheguem o mais rápido possível a quem precisa.

A campanha conta com a colaboração da SOS Hepatites, do Grupo de Ativistas em Tratamento (GAT) e da Associação Ares do Pinhal.

Em comunicado, o diretor-executivo do GAT, Ricardo Fernandes, alerta para o “grande impacto” das hepatites na saúde das pessoas, mas lembra que “tudo isto pode ser prevenido” através da vacinação, do tratamento e do diagnóstico precoce.

Esta posição é partilhada pela presidente da SOS hepatites, Emília Rodrigues, sublinhando que uma das “grandes batalhas” da associação é “o rastreio”.

“Embora ainda haja discriminação e ostracismo para com os portadores”, a hepatite é uma doença assintomática que pode atingir qualquer pessoa, disse, exemplificando com quedas dadas no passado em que a pessoa teve de levar ‘um pontinho’, um parto antes de 1992 ou um destacamento na guerra do ultramar.

Elsa Belo, diretora-técnica da Ares do Pinhal, associação que apoia pessoas em situação de exclusão social, acrescentou que muitas destas pessoas “desconhecem a sua situação real de saúde e de uma forma geral aceitam fazer o rastreio”, até porque têm consciência que levam uma vida de risco e que estão excluídos da sociedade e dos circuitos de tratamento convencionais.

“Dependemos da boa vontade e disponibilidade pessoal dos médicos e equipas para marcação de consultas e follow-up das situações”, o que pode significar “a não continuidade do acompanhamento e de cuidados necessários futuros em contexto hospitalar”, lamentou.