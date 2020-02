Em conferência de imprensa, na cidade da Praia, Artur Correia disse que 28 pessoas que estão na China manifestaram interesse em viajar para Cabo Verde, sendo que 20 já estão no país, faltando mais oito que deverão chegar nos próximos dias.

Entre as pessoas que vão regressar de várias províncias da China, à exceção de Wuhan, o epicentro do vírus, prosseguiu o responsável de saúde, estão estudantes cabo-verdianos e cabo-verdianos residentes na China, mas também chineses.

“Todas as pessoas que regressarem da China são acompanhados, quer presencial, quer telefonicamente, diariamente pelos delegados de Saúde e pelas unidades sanitárias em cada concelho”, referiu Artur Correia, garantindo que todas as estruturas de saúde do país estão minimamente preparadas para o acompanhamento rigoroso de todos os casos.

O diretor nacional de Saúde disse que, após a constatação a nível internacional da gravidade da situação da epidemia do novo coronavírus na China, Cabo Verde também entrou em “modo emergencial”, e todos os serviços públicos de saúde foram alertados.

Também se acionou uma equipa técnica de intervenção rápida, e uma série de medidas começaram a ser tomadas, no sentido de uma preparação, de acordo com as normas técnicas da Organização Mundial de Saúde (OMS), concretizou o médico.