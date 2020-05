Em comunicado, aquele ministério refere que foram processadas 165 amostras no Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública, na Praia, 30 das quais deram resultado positivo, incluindo um caso já divulgado na sexta-feira e que terminou com a morte da doente, com mais de 90 anos.

Estes novos doentes são todos provenientes do concelho da Praia, que assim totaliza 90 casos de COVID-19, desde 25 de março.

Nas últimas 24 horas, outras 99 amostras do concelho da Praia deram negativo, tal como 21 de São Lourenço dos Órgãos, duas de Santiago Norte, oito da ilha da Boa Vista, quatro de São Vicente e uma da ilha do Fogo.

O parlamento cabo-verdiano aprovou esta manhã, por unanimidade, a segunda prorrogação do estado de emergência, até 14 de maio, agora limitado às ilhas de Santiago e da Boa Vista, que concentram a generalidade dos casos de COVID-19.

O anúncio deste terceiro período de estado de emergência foi feito na sexta-feira, pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, e carecia de autorização da Assembleia Nacional para entrar em vigor às 00:00 de 03 de maio.

O Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, anunciou uma segunda prorrogação do estado de emergência, agora apenas nas ilhas da Boa Vista e de Santiago, que concentram a generalidade dos casos de covid-19 no arquipélago, por mais 12 dias, até às 24:00 do dia 14 de maio.

Desta forma, não será renovado o estado de emergência na ilha de São Vicente (a terceira em que ainda está em vigor), que assim terminará às 24:00 de hoje. As restantes seis ilhas sem casos de COVID-19 diagnosticados deixaram o estado de emergência ao final do dia 26 de abril.

Cabo Verde registou, desde 19 de março, 152 casos de covid-19, distribuídos pelas ilhas de Santiago (93), da Boa Vista (56) e de São Vicente (três, uma família, dois dos quais recuperados). Dois doentes acabaram por morrer e 18 foram, entretanto, considerados recuperados pelas autoridades de saúde, após dois testes negativos para COVID-19.

Com a prorrogação do estado de emergência nas ilhas da Boa Vista e de Santiago — concelho da Praia conta 90 dos 93 casos da doença na ilha –, a população mantém a obrigação geral de confinamento e as empresas permanecem encerradas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de COVID-19 já provocou mais de 240 mil mortos e infetou mais de 3,3 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.