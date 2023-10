Cabo Verde começou hoje a vacinar rapazes dos 10 aos 14 anos contra o Vírus do Papiloma Humano (HPV, sigla inglesa), sobretudo associado ao cancro do colo do útero, mas também a tumores em pessoas do sexo masculino.

As campanhas de vacinação anteriores, dirigidas a raparigas até aos 14 anos, permitiram ao país "atingir uma cobertura vacinal acima dos 95%" naquela população-alvo, explicou hoje o Ministério da Saúde, em comunicado. Agora, "para permitir a igualdade e equidade de género e prevenir contra os cancros provocados pelo HPV nos rapazes, o Ministério da Saúde vai alargar a vacinação contra para os rapazes dos 10 a 14 anos", anunciou. Equipas devidamente identificadas "irão percorrer todas as escolas de ensino básico obrigatório e secundárias, mediante apresentação do caderno da criança e do adolescente". A vacinação irá decorrer igualmente em todas as estruturas de saúde.