“Vemos números diferentes de mortalidade por covid-19 entre os países e, apesar de não comentarmos essas mesmas diferenças, […] admitimos que uma possível justificação está relacionada com as políticas [dos Estados-membros] referentes aos testes”, apontou Stefan de Keersmaecker, porta-voz do executivo comunitário para a saúde pública, falando na videoconferência diária da instituição, a partir de Bruxelas.

Segundo o responsável, “outras razões podem estar relacionadas com o facto de diferentes Estados-membros adotarem medidas diferentes e também com a capacidade dos sistemas de saúde”, elementos estes que “devem ser tidos em conta” na comparação dentro da UE.

“O que é importante salientar é que, no contexto do roteiro europeu que foi criado, […] uma das principais questões a considerar para levantar as restrições é assegurar que existem medidas consolidadas para a realização de testes” na população, bem como “dados confiáveis” sobre o total de infetados e mortes, vincou Stefan de Keersmaecker.

O porta-voz salientou, por isso, que “os Estados-membros têm a responsabilidade de assegurar que existem formas corretas de contagem e de despistagem”.