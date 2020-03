"Obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise. No meu entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia [veículos de imprensa] propala ou propaga pelo mundo todo", afirmou Bolsonaro, citado pelos ‘media’ brasileiros.

Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos da América desde sábado para cumprir uma série de compromissos, incluindo um jantar com o Presidente norte-americano, Donald Trump, que decorreu no dia de sua chegada.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

O chefe de Estado brasileiro deverá regressar ao país na madrugada de quarta-feira, segundo a agenda disponibilizada pelos assessores de comunicação do Palácio do Planalto.

O governo regional do estado brasileiro do Rio Grande do Sul confirmou, hoje de manhã, o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus, que ainda não consta na lista oficial do Ministério da Saúde.

Na tarde de segunda-feira, a secretária de Saúde do Rio de Janeiro confirmou outros cinco casos da doença, que ainda estão fora da lista oficial do Governo brasileiro.

O número de casos confirmados de coronavírus no Brasil, de acordo com as informações transmitidas pelos estados até às 12:00 locais de segunda-feira, está em 25, sendo quatro casos por transmissão local e 21 casos importados.

Atualmente, são monitorizados 930 casos suspeitos e outros 685 já foram descartados. Os dados foram transmitidos pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.