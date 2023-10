O que significa ter bexiga hiperativa?

Bexiga hiperativa é o nome que se atribui a um conjunto de sintomas que ocorrem em conjunto. Trata-se assim de uma síndrome. A principal queixa é a urgência na micção, ou seja, quando surge um desejo de urinar este é já intenso e inadiável, sem pequenos desejos anteriores. Pode produzir uma micção involuntária súbita, com os constrangimentos sociais que se podem imaginar. Pode existir também um número aumentado de micções quer durante o dia quer durante a noite. Esta última, a noctúria, pode ser responsável por uma muito má qualidade de sono.

Quais os fatores de risco associados?

Não se tratando de uma doença, mas sim de um conjunto de sintomas, pode ocorrer sem causa aparente, chamada idiopática, mas surge com mais frequência em doenças neurológicas, algumas vulgares como AVC ou diabetes.

Para além dos sintomas mais óbvios, existem outros sinais associados?

Este síndrome de aumento do numero de micções diurnas e noturnas, urgências micionais e eventual perdas involuntárias, ou incontinência decorre isoladamente e pode até não incluir a totalidade dos sintomas. As doenças que podem produzir esta condição, particularmente as neurológicas podem, obviamente afetar outros sistemas e produzir sintomas não urinários.

Como se pode prevenir e tratar a bexiga hiperativa?

A prevenção é difícil pois, a grande maioria não tem uma causa identificável. O tratamento consiste na aprendizagem de estratégias que diminuam o impacto social da condição, tais como manobras de contrações musculares pélvicas ou mudanças nos horários das ingestões hídricas. Estas medidas gerais devem ser ensinadas e tentadas antes de evoluir para os tratamentos medicamentosos ou de electroestimulação.

De que forma esta doença afeta o dia a dia das pessoas?

Ter o risco de uma micção involuntária a qualquer momento pode ser muito debilitante ara algumas pessoas e profissões. Contudo há que destacar que muitas fraturas ocorrem durante episódios noturnos de urgência ficcional por quedas e traumatismos subsequentes.

Habitualmente todas as formas de incontinência estão associadas a envelhecimento ou doenças de vários órgãos. Contudo esta condição pode afetar jovens sem qualquer outra patologia.

Enquanto especialista em urologia, que conselhos daria a uma pessoa que tem perdas de urina frequentes?

Dado que estas situações podem ter diversas causas e existem perdas urinárias que nada têm a ver com a bexiga hiperativa, o primeiro passo é procurar ajuda profissional que possa identificar o problema e encetar uma marcha terapêutica. Não faz sentido ter perdas urinárias não tratadas, hoje em dia.

Deveria haver mais apoio do Estado e das entidades patronais para pessoas com este tipo de problema?

Por incrível que pareça, as medicações que podem mitigar estas perdas urinárias e principalmente estas urgências miccionais com consequências graves e dispendiosas como fraturas, só em parte têm comparticipação. Alguns pacientes só conseguem alívio com medicamentos muito caros e sem qualquer ajuda estatal. Da mesma forma, os absorventes (pensos, fraldas) que, mesmo sob tratamento podem ter que ser usados, são igualmente caros e sem reembolso estatal.