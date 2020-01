Outro teste visual padronizado encontrou uma diferença entre as capacidades motoras em uma parte das crianças apenas, aqueles cujo ultrassom após o nascimento tinha revelado pequenas anomalias no cérebro, que geralmente não causam preocupação e não são específicas do zika.

Cerca de um terço das crianças tinham essas anomalias, como por exemplo pequenos quistos no cérebro, em comparação com uma média de 2% a 5% da população, explicou Mulkey. Essas crianças pareciam desenvolver as suas habilidades motoras um pouco tarde.

Os investigadores não sabem se os atrasos pioram com a idade, pois os conhecimentos desta faceta do zika ainda são incipientes.

"Ainda não se sabe como as crianças serão afetados aos cinco ou oito anos de idade, já que nenhum alcançou essas idades", disse Mukley. "Isto mostra que todos os bebés expostos ao zika devem ser acompanhados a longo prazo, quer estejam normais no nascimento, ou não".

"É preciso acompanhá-los até que comecem a escola, e talvez mais tempo, para compreender o impacto total do vírus no desenvolvimento do cérebro".

Os estudiosos obtiveram novo financiamento para continuar a acompanhar essas crianças até aos cinco anos.