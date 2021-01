Em 2021, a UNICEF volta a celebrar as novas vidas que chegam ao mundo no 1º dia do ano. Fiji, no Pacífico, receberá o primeiro bebé de 2021 e os Estados Unidos, o seu último.

Globalmente, estima-se que mais de metade desses nascimentos ocorram em 10 países: Índia (59.995), China (35.615), Nigéria (21.439), Paquistão (14.161), Indonésia (12.336), Etiópia (12.006), Estados Unidos (10.312), Egipto (9.455), Bangladesh (9.236) e República Democrática do Congo (8.640).

Os bebés nascidos em Portugal representarão 0,057% dos estimados 371.504 bebés que nascerão no dia de Ano Novo. A esperança média de vida é estimada em 113 anos para os bebés nascidos em território nacional.

“As crianças nascidas hoje chegam a um mundo muito diferente de há um ano atrás, e este Ano Novo traz uma nova oportunidade de reimaginá-lo”, diz a diretora executiva da UNICEF, Henrietta Fore.

“As crianças nascidas hoje herdarão o mundo que começamos a construir para elas - hoje. Vamos fazer de 2021 o ano em que vamos construir um mundo mais justo, seguro e saudável para as crianças", acrescenta.

Ao longo do ano, a UNICEF e os seus parceiros vão comemorar este marco com eventos e anúncios que celebram três quartos de século de protecção das crianças contra conflitos, doenças e exclusão e de defesa do seu direito à sobrevivência, saúde e educação.

“Atualmente, enquanto o mundo enfrenta desafios sem precedentes causados pela pandemia da COVID-19, a recessão económica, o aumento da pobreza e a desigualdade, o trabalho da UNICEF é mais necessário do que nunca”, afirma Fore.

“Nos últimos 75 anos, entre conflitos, migrações, desastres naturais e crises, a UNICEF tem estado lá para as crianças do mundo. Com a chegada do Ano Novo, renovamos nosso compromisso de proteger as crianças, defender os seus direitos e garantir que as suas vozes sejam ouvidas, onde quer que vivam", conclui.

Nomes mais populares em Portugal (2020):

Masculino

Francisco

João

Afonso

Tomás

Maria

Duarte

Feminino

Maria

Leonor

Matilde

Carolina

Alice