Mariana Mortágua falava no Palácio de Belém, em Lisboa, no fim de uma reunião entre uma delegação do BE e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que começou hoje uma ronda de audiências aos partidos com assento parlamentar centrada no Orçamento do Estado para 2024.

Nesta audiência, o BE manifestou ao Presidente da República preocupação com a situação do Serviço Nacional de Saúde (SNS), referiu Mariana Mortágua, defendendo que é preciso fixar mais profissionais no SNS com a redução do número de horas extraordinárias e o aumento do salário base.

"O Governo sabe disto e, em vez de ir ao encontro dos profissionais de saúde que querem resolver o problema do SNS, tem vindo a prolongar estas negociações desnecessariamente. Tem vindo até mesmo a empatar estas negociações, não pondo por escrito o que vai dizendo oralmente, recuando nos compromissos que assume nas reuniões sem chegar a uma conclusão", acusou.

Segundo a coordenadora e deputada do BE, "neste momento a incapacidade do Governo para chegar a um acordo com os médicos está a traduzir-se, na verdade, num convite para que os médicos saiam do SNS".

"Ao não negociar, ao não encontrar uma solução, o que o Governo está a fazer é a convidá-los a sair do SNS e em muitos casos a sair mesmo do país, e nós não podemos aceitar isso", reforçou Mariana Mortágua.