“Sou candidata para garantir a melhoria das condições de acesso à profissão, para colocar os nutricionistas ao serviço de todos os cidadãos, com carreiras dignas, e para termos uma ordem cada vez mais próxima de todos os profissionais”, afirma citada em comunicado a candidata a bastonária da Ordem dos Nutricionista, cujas eleições para o quadriénio 2023-2027 irão decorrer no dia 14 de outubro.

A sua candidatura apresenta-se com o lema ‘Somos Nutricionistas” e, segundo Bárbara Beleza, “pretende ser mais do que um ‘slogan’”.

“É uma garantia de segurança para quem nos procura, é uma manifestação de orgulho para todos os profissionais inscritos na Ordem dos Nutricionistas, um futuro para quem está a chegar à profissão e, tão ou mais importante, uma certeza de resiliência para quem nos quer condicionar”, sublinha.

“Melhor acesso, mais dignidade e maior proximidade” são as prioridades que Bárbara Beleza garante defender se for eleita.

Relativamente às condições de acesso à profissão, a candidata propõe-se avançar com um processo de auscultação junto dos mais jovens para apoiar a definição do modelo de acesso que melhor responda às suas necessidades, e tendo sempre como foco o percurso de valorização progressiva da profissão em diferentes setores (público, privado, cooperativo e social).

Bárbara Beleza, 38 anos, pretende também demonstrar o custo-efetividade da atuação do nutricionista na redução da despesa em saúde, dignificando a atividade profissional, defender a inclusão dos cuidados nutricionais na carteira básica de serviços nos Cuidados de Saúde Primários, adequar o rácio de nutricionistas nos hospitais e pugnar pela presença destes profissionais nas escolas, autarquias e em Instituições Particulares de Solidariedade Social.

Outros dos seus objetivos é “capacitar e modernizar a Ordem para uma melhor resposta às necessidades dos nutricionistas; criar o orçamento participativo, uma bolsa de formação e estruturas de proximidade, nomeadamente junto dos mais jovens”.

Nutricionista há mais de década e meia, Bárbara Beleza é docente, desde 2008, na Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto é Investigadora doutorada integrada do GreenUPorto e membro de vários grupos de trabalho, nomeadamente do Comité Education and Lifelong Learning da European Federation of the Associations of Dietitians.

Bárbara Beleza é atualmente presidente da mesa do Conselho Geral da Ordem dos Nutricionistas, cargo que desempenha desde 2019.