"Nesta fase, os clientes bancários deverão privilegiar o uso dos canais digitais e telefónicos, evitando, quando tal for possível, o recurso às agências. Esta recomendação aplica-se em especial aos clientes mais vulneráveis como idosos, pessoas com doenças crónicas ou sistemas imunitários enfraquecidos", lê-se no comunicado hoje divulgado pela associação que representa os principais bancos que operam em Portugal.

A APB sugere que operações como transferências bancárias, pagamento de serviços ou carregamentos de telemóveis sejam feitas através do 'site' dos bancos, das 'apps' (aplicações), das caixas da rede multibanco ou das caixas automáticas que há nas agências.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

A associação diz ainda que deverão ser privilegiados os pagamentos com cartão (de preferência cartões 'contactless') ou através de meios digitais.

Sobre o plano de contingência dos bancos, refere a APB que o setor está a seguir as recomendações da Direção-Geral de Saúde tendo em "vista a assegurar a continuidade da atividade bancária com toda a normalidade".

Assim, refere, há um reforço da higienização das instalações dos bancos, dispersão de trabalhadores afetos ao mesmo serviços, para garantir o seu funcionamento, realização de reuniões sobretudo à distância (caso de videoconferência) e limitação de eventos e viagens.

Os bancos têm ainda planos de contingência para trabalhadores passarem a exercer as funções à distância, como 'teletrabalho'.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou hoje que número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus que causa a doença Covid-19 subiu para 59, mais 18 do que os contabilizados na terça-feira.