A FDA quer limitar o máximo de nicotina nos cigarros convencionais e nos produtos do tabaco para diminuir o grau de dependência e, com isso, reduzir o número de consumidores e de doenças associadas ao vício.

O jornal The New York Times avança mesmo que a FDA quer as empresas de tabaco a cortarem na quantidade de nicotina em cada unidade de produto de tabaco. De acordo com um estudo do Laboratório de Endocrinologia Comportamental da Penn State University, a quantidade varia consoante a marca e tipo de cigarro, mas pode ir de 7,5 a 13,4 miligramas por cigarro.

A medida exigiria que a FDA desenvolvesse e publicasse uma regulamentação, que pode ser contestada pela indústria do tabaco, escreve o The Wall Street Journal, o primeiro meio a noticiar o tema.

Embora o número de fumadores tenha diminuído ao longo dos anos, o tabaco é responsável por 480 mil mortes por ano nos Estados Unidos, segundo os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC).

Fumar prejudica gravemente a saúde das pessoas fumadoras, e a exposição ao fumo ambiental do tabaco em casa, em veículos, nos locais de trabalho e em espaços públicos fechados é um grave risco para a saúde dos não fumadores expostos, não existindo um limiar seguro de exposição, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo dados da DGS, um ex-fumador reduz para metade o risco de sofrer uma doença cardiovascular, em comparação com o verificado nas pessoas que continuaram a fumar. Após 5 a 15 anos, o risco de Acidente Vascular Cerebral (AVC) iguala o dos não-fumadores.

O risco de cancro e de doenças respiratórias começa também a diminuir a partir do momento em que se para de fumar:

Após 5 anos de abstinência do tabaco, o risco de cancro da boca e do esófago diminui para metade, continuando a diminuir a partir daí.

Após 10 anos, o risco de cancro do pulmão diminui para metade do verificado em fumadores. O risco de cancro em outras localizações regista também uma diminuição.

Deixar de fumar é a melhor decisão que uma pessoa fumadora pode tomar para melhorar a sua saúde e a saúde dos que o rodeiam, escreve a DGS.

Parar de fumar diminui o risco de morte prematura. As pessoas que deixam de fumar vivem em média mais 10 anos, quando comparadas com aquelas que continuam a fumar.

