Na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros de hoje, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, foi questionada pelos jornalistas sobre se o documento da Direção-Geral da Saúde (DGS) com as orientações para a Festa do Avante!, a rentrée do PCP, não deveria ser tornado público.

“Relativamente à Festa do Avante!, como disse, não existe nenhum regime excecional para este evento. O Governo, fora do estado de emergência, não tem nenhumas condições de impedir ou limitar este evento. Aquilo que acontece é que este evento terá que respeitar as regras que existem para as atividades semelhantes àquelas que lá se realizam como atividades culturais, atividades de restauração”, começou por responder.

De acordo com Mariana Vieira da Silva, “o trabalho está em curso” e na quarta-feira “houve uma reunião”, não sendo ainda conhecidas “as regras finais com que esse evento poderá realizar-se e em que condições isso acontecerá”, defendendo por isso que é preciso aguardar.

“Eu julgo que nas próximas horas, dias estará terminado esse trabalho. Ainda ontem [quarta-feira] houve uma reunião e, portanto, agora é aguardar pela versão final dessas regras”, adiantou.