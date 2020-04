Segundo a Sociedade de Terapia Intensiva Pediátrica, a chamada síndrome de Kawasaki, presente principalmente em crianças com menos de cinco anos de idade, causa inflamação dos vasos sanguíneos.

O diretor médico do NHS na Inglaterra, Stephen Powis, disse ontem que é "muito cedo para dizer" se esta doença está relacionada com o coronavírus, mas que o assunto está a ser estudado com urgência.

"Evidências de todo mundo mostram-nos que as crianças parecem ser a parte menos afetada da população" pela COVID-19, comentou o presidente da Royal College of Pediatrics and Children's Health, Russell Viner.

No entanto, "as novas doenças podem apresentar-se de forma surpreendente e os médicos devem estar conscientes de qualquer evidência emergente de sintomas específicos, ou de condições subjacentes que possam tornar um paciente mais vulnerável ao vírus", acrescentou.