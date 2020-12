A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) realizou, durante as últimas semanas, diversas ações de fiscalização, no âmbito do combate ao abate clandestino, atendendo aos riscos associados ao consumo de carne proveniente de estabelecimentos não licenciados para o efeito, salientando-se as seguintes ações:

RODRIGO ANTUNES/LUSA