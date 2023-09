O 3.º Curso de Nutrição Clínica, do Núcleo de Estudos de Nutrição Clínica (NENC), da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI), irá realizar-se nos dias 30 de setembro e 1 de outubro de 2023, em formato online. Aníbal Marinho, coordenador do núcleo, aborda, primeiramente, em que consiste esta área, considerando que a nutrição tem um papel fundamental na diminuição da morbilidade e mortalidade. Relativamente ao curso, cujo tema é “Nutrição Clínica… Uma Nova Geração”, destaca que, além de serem apresentadas as principais diretrizes nutricionais, este curso pretende “sensibilizar os médicos para a importância da gestão nutricional na sua prática clínica”.

Healthnews (HN) – Nutrição Clínica. Em que consiste esta área?

Aníbal Marinho (AM) – A nutrição clínica é a disciplina que estuda o papel da nutrição na prevenção e tratamento da doença. A nutrição tem um papel importante na diminuição da morbilidade e mortalidade, pelo que cabe às equipas médicas garantir que a terapêutica nutricional é implementada em paralelo com a terapêutica clínica e farmacológica, desde o diagnóstico.

HN – Segundo a sua opinião, é uma área subvalorizada?

AM – A terapêutica nutricional continua a ser subvalorizada pelos profissionais de saúde, incluindo as equipas médicas, em especial quando diz respeito à gestão da malnutrição associada à doença. A falta de formação é a principal causa para esta subvalorização, pelo que a realização de cursos específicos permite a melhoria dos cuidados nutricionais, pela transposição das diretrizes clínicas para a prática clínica.

HN – Atualmente, existe reconhecimento da competência em Nutrição Clínica ou ainda há caminho a fazer?

AM – Apesar de continuar a ser subvalorizada, de uma forma generalizada, temos assistido a um crescente interesse pela Nutrição Clínica. Neste momento, e sendo o primeiro ano da sua implementação, temos já um número superior a 50 médicos com competência em Nutrição Clínica, e esperamos continuar a contribuir para que este número aumente anualmente.

HN – Relativamente ao 3.º Curso Nutrição Clínica do NENC, quais os objetivos principais?

AM – O principal objetivo é apresentar as mais recentes diretrizes nutricionais, em particular as publicadas pela ESPEN (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism), relativamente às patologias de maior relevância para o Médico de Medicina Interna. Queremos sensibilizar os médicos para a importância da gestão nutricional na sua prática clínica e que possam ter formação diferenciada e específica em Nutrição Clínica.

HN – Aquando da elaboração do programa científico, quais os critérios tidos em conta?

AM – Além da qualidade científica dos oradores, os quais são especialistas reconhecidos nas respetivas áreas terapêuticas, escolhemos as patologias de maior interesse clínico para os médicos de Medicina Interna.

HN – Sendo já o 3.º curso, o que trará de novo aos participantes?

AM – A cada edição promovemos a atualização científica, pelo que para esta edição, além de apresentarmos as novas diretrizes nutricionais da ESPEN, iremos disseminar a evidência clínica mais recente na gestão nutricional de diferentes áreas terapêuticas.