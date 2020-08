“Mas também estamos conscientes de que as crianças são mais vulneráveis a serem contaminadas, por serem crianças, por muitas vezes viverem em zonas periféricas sem água, sem biossegurança, sem adultos, que vão para a rua para o setor informal, e as crianças ficam abandonadas. As escolas ainda não têm as melhores condições”, admitiu Carolina Cerqueira.

A ministra garantiu que brevemente será conhecido o trabalho de auscultação com as escolas, encarregados de educação, parceiros sociais e igrejas.

“E certamente que as medidas mais conscientes vão ser tomadas e não vão defraudar as expectativas das famílias e a segurança das crianças. Vamos devagar e bem”, frisou.