Probabilidade de ocorrência de chuva e aguaceiros ao longo de toda a semana. Temperatura estável ao longo de toda a semana. Vento moderado, predominantemente dos quadrantes de sul.

Funchal

No Funchal (região autónoma da Madeira), os pólenes encontram-se num nível baixo a moderado com destaque para os pólenes da árvore pinheiro e também para as ervas gramíneas e parietária.

Em geral, céu pouco nublado. Temperatura estável ao longo de toda a semana. Vento fraco.

As recomendações da SPAIC

A Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica recomenda algumas precauções para lidar com as suas alergias:

Consulte o Boletim Polínico

Consulte o Boletim Polínico, disponível todo o ano no site www.spaic.pt (site oficial da SPAIC, Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica), e na Primavera também em alguns meios de comunicação social, para saber as concentrações dos pólenes no ar ambiente (baixas/moderadas/elevadas).

Programe as suas férias

Para evitar o contacto com um pólen específico a que seja alérgico, programe as suas férias elegendo locais de baixas contagens polínicas (ex. neve, praia,...). Poderá saber a altura de polinização máxima pela consulta do Boletim Polínico.

Evite realizar actividades ao ar livre

Evite realizar actividades ao ar livre quando as concentrações polínicas forem elevadas. Passeios no jardim, cortar a relva, campismo ou a prática de desporto na rua, irão aumentar a exposição aos pólenes e o risco para as alergias.

Mantenha as janelas fechadas

Sempre que viajar de carro tenha as janelas fechadas. Assim poderá passear reduzindo significativamente o contacto com os pólenes. Os motociclistas deverão usar capacete integral. Em casa deverá manter as janelas fechadas quando as concentrações dos pólenes forem elevadas.

Use óculos escuros

Uma forma eficaz e prática de evitar queixas oculares será a utilização de óculos escuros sempre que sair à rua.

Faça a medicação prescrita

A medicação será a forma mais eficaz de combater os sintomas de alergia. Consulte um médico especialista de Imunoalergologia para o diagnóstico correcto e prescrição do medicamento mais adequado. A prevenção poderá passar pela realização de vacinas anti-alérgicas.