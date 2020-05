O Instituto Robert Koch (RKI) regista um total de 7.417 vítimas mortais, 22 das quais nas últimas 24 horas. Houve ainda um aumento estimado do número de casos curados, mais 1.300, para um total de 145.600.

A Baviera, o estado federado mais afetado do país, tem perto de 45 mil casos (44.368) e um total de 2.155 óbitos.

Estes abrandamentos surgem depois de o RKI, a entidade responsável pelo controlo e prevenção de doenças do país, avisar no domingo que o número de pessoas que cada doente infeta subiu para 1.1.

A Alemanha foi este sábado palco de manifestações em várias cidades contra as medidas de contenção que ainda estão em vigor no país.

A chanceler, Angela Merkel, tem, no entanto, vindo a relaxar as restrições com a reabertura de todas as lojas e das escolas primárias, por exemplo.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 280 mil mortos e infetou mais de quatro milhões de pessoas em 195 países e territórios.