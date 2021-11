Em comunicado, aquela entidade refere que, dos 43 novos casos, 34 dizem respeito à ilha de São Miguel, cinco à de São Jorge, dois à Graciosa, um ao Pico e outro ao Faial, sendo o resultado de 1.033 testes realizados.

“O arquipélago regista presentemente 249 casos positivos ativos, sendo 207 em São Miguel, 17 em São Jorge, nove na Terceira, sete no Faial, cinco no Pico, três na Graciosa e um em Santa Maria”, descreve a Autoridade de Saúde Regional.

Na ilha de São Miguel, 18 dos novos casos positivos de infeção por SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, foram identificados no concelho de Ponta Delgada.

No concelho da Lagoa registaram-se sete novos casos, cinco foram diagnosticados no concelho da Ribeira Grande, dois no da Povoação e dois em Vila Franca do Campo.

Na ilha de São Jorge, “há quatro novos casos no concelho de Velas e um no concelho da Calheta”.

“Na Graciosa ambos os casos positivos correspondem ao concelho de Santa Cruz”, acrescenta.

No Pico, o caso positivo foi registado no concelho da Madalena e no Faial há também um caso positivo que corresponde ao concelho da Horta.

Hoje estão internados cinco doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, sendo que nenhum se encontra em Unidade de Cuidados Intensivos, de acordo com a Autoridade de Saúde.

Nas últimas 24 horas foram registadas 14 recuperações.

Até quinta-feira, foram vacinadas nos Açores 174.77 pessoas com a primeira dose (73,9%) e 195.283 com a vacinação completa (82,5%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A autoridade indica que 4.760 utentes receberam o reforço da vacina (3ª dose).

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.