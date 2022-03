No seu boletim diário, aquela entidade adianta que foram “registados dois óbitos nas últimas 24 horas”, um dos quais no Faial e outro na Terceira.

No Hospital da Horta, na ilha do Faial, morreu “um homem com 99 anos”, que “estava internado desde 20 de fevereiro”, residente nas Angústias e “não estava vacinado”.

O outro óbito, de um homem com 89 anos, ocorreu no Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, onde estava o paciente internado desde a passada sexta-feira.

“Era residente em São Brás. Tinha a vacinação primária, não tendo levado a dose de reforço. Apresentava múltiplas comorbilidades”, lê-se no comunicado da Autoridade de Saúde Regional.

Quanto aos 506 novos casos de covid-19, 164 foram diagnosticados em São Miguel, 164 na Terceira, 68 em São Jorge, 52 no Faial, 38 no Pico, sete nas Flores, seis na Graciosa, seis em Santa Maria e um no Corvo, resultantes de 1.912 análises.

Por concelhos, na ilha de São Miguel há 95 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, em Ponta Delgada, 33 na Ribeira Grande, 14 na Lagoa, 10 em Vila Franca do Campo, seis na Povoação e seis no Nordeste.

Na Terceira, foram diagnosticadas 85 novas infeções em Angra do Heroísmo e 79 na Praia da Vitória.

No Pico, 18 no concelho da Madalena, 15 nas Lajes e cinco em São Roque.

Na ilha de São Jorge foram diagnosticados, nas últimas 24 horas, 56 novos casos de covid-19 no concelho de Velas e 12 na Calheta.

Nas Flores seis novos casos no concelho de Santa Cruz e um nas Lajes.

Já a Graciosa conta hoje com seis novas infeções no concelho de Santa Cruz e no Faial 52 no concelho da Horta.

O Corvo regista um novo caso.

Hoje estão internadas nos hospitais dos Açores 22 pessoas com covid-19, menos uma do que na segunda-feira.

No Hospital do Divino Espírito Santo, em São Miguel, há 14 doentes internados (um em cuidados intensivos), três no Hospital da Horta, no Faial e cinco no Hospital de Santo Espírito da Terceira.

Os Açores registam presentemente 2.916 casos ativos, sendo 1.737 em São Miguel, 615 na Terceira, 180 no Faial, 154 no Pico, 129 em São Jorge, 63 na Graciosa, 25 nas Flores, 12 em Santa Maria e um no Corvo.

Desde o início da pandemia, o arquipélago contabilizou 63.442 casos de infeção, 60.084 recuperações e 93 óbitos associados à covid-19.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até hoje, 212.367 pessoas tinham nos Açores a vacinação primária completa (89,8%) e 118.789 tinham já recebido a dose de reforço (50,2%).

A vacinação pediátrica registava nesta data, 6.666 inoculações referentes à 1.ª dose, o que corresponde a 39,1% de um universo de 17.033 crianças entre os 5 e os 11 anos.

Os dados divulgados pelas autoridades regionais dos Açores e da Madeira podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 provocou pelo menos 5.978.400 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, divulgado no sábado.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.