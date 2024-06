Este meu artigo de opinião direciona-se para um excelente recurso técnico-científico que os enfermeiros especialistas de Enfermagem de Reabilitação utilizam regularmente na sua prática clínica de cuidados. Assim, é meu objetivo caracterizar, embora de forma muito sumária, o conceito de reeducação funcional respiratória, a sua importância no exercício profissional destes profissionais, assim como elencar um conjunto de técnicas utilizadas e recomendadas internacionalmente.

A reeducação funcional respiratória é baseada num conjunto de técnicas, que objetivam o controlo da respiração, do posicionamento e do movimento. É definida na literatura como uma abordagem terapêutica que emprega principalmente o movimento na sua intervenção, de forma a restaurar o padrão funcional respiratório, considerando-se igualmente que deve ser uma parte integrante de programas de reabilitação respiratória (Holland et al., 2021; Menoita & Cordeiro, 2012; Ordem dos Enfermeiros, 2018; Spruit et al., 2013).

Os objetivos em implementar a reeducação funcional respiratória em programas de reabilitação respiratória para pessoas com diferentes condições respiratórias, a curto prazo, são principalmente focados na: i) manutenção contínua da ventilação alveolar normal; ii) maximização dos fluxos de tosse; iii) melhoria da complacência pulmonar e da parede torácica; assim como iv) o alívio da intolerância ao exercício. A longo prazo, os objetivos são prevenir o agravamento respiratório em situações de infeções concomitantes, evitar e reduzir o tempo de hospitalização e, finalmente, maximizar a funcionalidade de cada pessoa e prolongar a sua sobrevivência (Menoita & Cordeiro, 2012; Ordem dos Enfermeiros, 2018; Spruit et al., 2013).

Várias condições clínicas têm indicação para a implementação de técnicas relacionadas com a reeducação funcional respiratória: alterações ou deformidades da parede torácica; doenças neuromusculares, broncopulmonares, pleurais e cardíacas; na geriatria e gerontologia; em casos de insuficiência respiratória; e também em contextos pré e pós-cirúrgicos (Cordeiro & Menoita, 2012; Holland et al., 2021; Ordem dos Enfermeiros, 2018; Spruit et al., 2013).

Entre as várias técnicas existentes e utilizadas para a reeducação funcional respiratória (Holland et al., 2021; Menoita & Cordeiro, 2012; Ordem dos Enfermeiros, 2018; Spruit et al., 2013), têm-se destacado as seguintes:

– Técnica de descanso e relaxamento;

– Controlo da respiração;

– Dissociação dos tempos respiratórios;

– Expiração com os lábios semicerrados;

– Respiração diafragmática;

– Reeducação costal global;

– Técnica de tosse dirigida;

– Técnica de correção postural;

– Exercícios de mobilidade torácica;

– Treino de marcha.

Referências bibliográficas

Holland, A. E., Cox, N. S., Houchen-Wolloff, L., Rochester, C. L., Garvey, C., ZuWallack, R., Nici, L., Limberg, T., Lareau, S. C., Yawn, B. P., Galwicki, M., Troosters, T., Steiner, M., Casaburi, R., Clini, E., Goldstein, R. S., & Singh, S. J. (2021). Defining Modern Pulmonary Rehabilitation. An Official American Thoracic Society Workshop Report. Annals of the American Thoracic Society, 18(5), e12–e29. https://doi.org/10.1513/AnnalsATS.202102-146ST

Holland, A. E., Hill, C. J., Glaspole, I., Goh, N., & McDonald, C. F. (2012). Predictors of benefit following pulmonary rehabilitation for interstitial lung disease. Respiratory medicine, 106(3), 429–435. https://doi.org/10.1016/j.rmed.2011.11.014

Menoita, E. & Cordeiro, M. (2012). Semiologia clínica. In Cordeiro, M. & Menoita, E. (2012). Manual de boas práticas na reabilitação respiratória – Conceitos, Princípios e Técnicas (p. 21-56). Lusociência.

Ordem dos Enfermeiros. (2018). Guia Orientador de Boa Prática – Reabilitação Respiratória. Ordem dos Enfermeiros.

Spruit, M. A., Singh, S. J., Garvey, C., ZuWallack, R., Nici, L., Rochester, C., Hill, K., Holland, A. E., Lareau, S. C., Man, W. D., Pitta, F., Sewell, L., Raskin, J., Bourbeau, J., Crouch, R., Franssen, F. M., Casaburi, R., Vercoulen, J. H., Vogiatzis, I., Gosselink, R., … ATS/ERS Task Force on Pulmonary Rehabilitation (2013). An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: key concepts and advances in pulmonary rehabilitation. American journal of respiratory and critical care medicine, 188(8), e13–e64. https://doi.org/10.1164/rccm.201309-1634ST