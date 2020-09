A Doença de Alzheimer com início precoce é uma forma da doença que afeta menos de 10% de todas as pessoas com esta patologia. É preciso estar atento, porque "frequentemente o público não considera poder tratar-se de uma doença neurodegenerativa", alerta o médico Rui Araújo, especialista em Neurologia. Hoje é o Dia Mundial da Doença de Alzheimer

