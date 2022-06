Todos sabemos que o tabaco é prejudicial, mas será que todos sabemos quais são os seus efeitos no organismo humano?

Amanda Eller, uma enfermeira do Estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, partilhou recentemente um vídeo no Facebook no qual mostra a diferença entre os pulmões de um fumador e os de uma pessoa saudável.

"Pulmões com cancro, de alguém que fumou um maço de tabaco por dia, nos últimos vinte anos, contra pulmões saudáveis. Ainda querem fumar?", escreveu na publicação.

Nas imagens, as diferenças entre os pulmões saudáveis e os pulmões fumadores são visíveis.

De acordo com um estudo da Universidade de Bristol, cada cigarro fumado rouba onze minutos de vida saudável aos fumadores.

4.000 substâncias com efeitos tóxicos e irritantes

Um cigarro contém cerca de 4.000 substâncias com efeitos tóxicos e irritantes, 70 das quais mencionadas como cancerígenos.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o consumo de tabaco, na Europa, é responsável por um milhão e 200 mil mortes anuais, número que tende a ascender aos dois milhões.

Em Portugal, o consumo de tabaco atinge cerca de 20 a 26% da população, com predomínio de três homens e meio para cada mulher.

O tabagismo causa um grande prejuízo à saúde pública, já que é responsável pela diminuição da qualidade e duração de vida. Tem ainda a agravante de ser um factor de risco não apenas para o fumador, mas para todos aqueles que se encontram frequentemente expostos ao fumo passivo.

Veja ainda: 15 truques para deixar de fumar num ápice (segundo a DGS)