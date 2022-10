Sabia que existem lentes solares inteligentes que se adaptam às mudanças de luminosidade?

Por vezes, usar óculos de sol pode ser desconfortável porque as suas lentes podem ser demasiado escuras ou demasiado claras. Mas agora já é possível ter uns óculos de sol para todas as ocasiões, sem ter que os retirar, com lentes que variam a sua tonalidade de cor em função da luminosidade. Desta forma, os seus olhos ficam sempre protegidos à radiação UV e à luminosidade.

Sabia que 83% dos utilizadores de óculos conduzem automóveis?

A condução pode ser um desafio para qualquer um de nós. Uma visão perfeita é vital, para uma condução segura nas estradas. Se tem dificuldade em detectar objectos com rapidez em condições de fraca luminosidade ou se sente incomodado pelos faróis dos outros veículos, saiba que há lentes específicas para o efeito e que são a solução visual indicada para os utilizadores que necessitam de uma solução diária, que lhes ofereça mais segurança durante a condução.

Sabia que devido à sua localização geográfica, Portugal tem nível médio de radiação UV superior a 3 em todos os meses do ano?

Segundo dados recolhidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os valores médios do UV para a latitude de Portugal, variam de 3 a 6 (grau moderado) nos meses de outubro a abril, podendo atingir em alguns momentos valores mais altos e nos meses de maio a setembro atinge valores ente 9 e 10 (grau muito alto). Isto significa, que todos os meses, mesmo nos mais chuvosos é aconselhável a proteção à radiação UV. Utilize uma solução permanente que vá ao encontro das necessidades em todas as estações.

Sabia que 48% da cegueira a nível mundial é provocada por cataratas?

Mais que nunca, devido às alterações climáticas estamos sujeitos a uma elevada exposição à radiação UV. Esta exposição excessiva, pode estar a comprometer a nossa visão no futuro.

Não se esqueça de usar sempre os seus óculos de sol, além de lhe proporcionarem uma visão ainda mais confortável irá estar a prevenir patologias oculares no futuro. E se porventura possuir extrema sensibilidade à luz, poderá ainda optar por umas lentes de sol com filtro polarizado. As lentes polarizadas, vão ajudá-lo a disfrutar do seu dia a dia sem deslumbramento.