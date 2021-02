Os nossos pés são constituídos por uma complexa rede de músculos, ligamentos e articulações, que, ao longo da vida, estão sujeitos a um elevado número de lesões e ferimentos.

Com o passar dos anos, os pés ficam mais suscetíveis a alterações, múltiplas agressões, lesões e doenças, que podem levar a consequências negativas em todo o corpo, caso não lhes sejam prestados os cuidados necessários.

Estas situações são um contributo para a diminuição da mobilidade do idoso e para uma série de outras consequências a nível psíquico e social. A intervenção da Podologia pode ajudar na recuperação da funcionalidade do pé e contribuir significativamente para a melhoria da qualidade de vida dos idosos.

Entre as principais causas para o surgimento de alterações podológicas no idoso estão a presença de traumas e problemas anatómicos do pé, que com o tempo acabam por ir danificando a sua estrutura; o uso de calçado desadequado ao longo do tempo; o facto da pessoa ter permanecido muito tempo da sua vida em pé; o sedentarismo; e a obesidade.

Além disto, condições como a diabetes ou a doença arterial periférica, que contribuem para a má circulação sanguínea, estão também entre os fatores de grande influência para o aparecimento de doenças dos pés nos idosos.

A existência de dores nos pés é frequente, no entanto, não pode ser considerada normal. Uma correta avaliação e estudo da sintomatologia permite, na maior parte dos casos, reduzir significativamente as queixas apresentadas.

Um cuidado adequado dos pés dos idosos é essencial. Esta é a única parte do corpo que nos permite caminhar. A incapacidade de deslocação acarreta consequências não apenas para o pé, mas para a saúde em geral.

10 cuidados essenciais a ter com os pés dos idosos

Examinar e lavar os pés diariamente Secar bem os pés, especialmente entre os dedos Cuidado com a água muito quente Cortar as unhas em forma reta Estar atento a eventuais alterações do aspeto da unha, como espessura, cor, forma, entre outros Manter os pés sempre hidratados Evitar a aplicação de creme hidratante entre os dedos, para não provocar maceração (pele fragilizada, branca) Adaptar o calçado, optando por um sapato com uma base ampla Os sapatos deformados devem ser substituídos Usar meias de algodão, lã ou derivados, para facilitar a transpiração do pé e evitar a sudação e o odor

As recomendações são de Manuel Portela, podologista e presidente da Associação Portuguesa de Podologia.