Em entrevista por telefone à Rádio Montanha, da ilha do Pico, o Presidente da República afirmou que a "interpretação das autoridades sanitárias foi mais extensa, ampla e vasta" da que o chefe de Estado tinha idealizado no seu "espírito", declarando entender as críticas à dimensão e características do assinalar da data em Lisboa.

As comemorações da CGTP do Dia do Trabalhador juntaram, na sexta-feira, cerca de mil manifestantes, de máscara e a manter a distância de segurança, na Alameda D. Afonso Henriques, num dia em que ainda vigorava o estado de emergência, que terminou no sábado.

No domingo, o país entrou em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março, devido à pandemia da covid-19, que já provocou 1.063 mortos e infetou 25.524 pessoas em Portugal.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.