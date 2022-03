De acordo com o Barómetro da Saúde Oral 2021, realizado pela consultora QSP para a Ordem dos Médicos Dentistas, a percentagem de portugueses que não foi ao médico dentista nos 12 meses que antecederam a resposta ao inquérito subiu face aos valores pré pandemia (2019). Do total de inquiridos, 17% dos portugueses diminuiu o número de idas ao médico dentista.

Dada a elevada prevalência de problemas orais em Portugal e com o objetivo alertar e sensibilizar a população portuguesa para a melhoria dos hábitos de higiene oral, a Angelini Pharma apresenta cinco conselhos simples para uma boa saúde oral:

1. Escove os dentes frequentemente e durante o tempo recomendado

A escovagem dos dentes é a principal ação para uma correta higienização dentária. Deve escovar pelo menos duas vezes por dia, durante aproximadamente 2 minutos. Recomenda-se que o dentífrico contenha fluor e que a escova dentes seja substituída a cada três meses.

2. Utilize fio dentário para complementar a escovagem dos dentes

Apesar de a escovagem ser extremamente importante, poderá não ser suficiente para uma higienização de todas as áreas da nossa boca. Assim, a escovagem deve ser complementada com a utilização de fio dentário que pode ajudar a prevenir a gengivite e outras doenças periodontais, o que é fundamental uma vez que toda a população tem ou já teve gengivite e, por outro lado, a periodontite afeta quase um em cada dois adultos com mais de 35 anos.

3. Quando indicado, utilize um elixir oral para complementar os seus hábitos de higiene oral

O elixir bucal é um líquido utilizado para higienizar a cavidade oral, incluindo os dentes, as gengivas e a boca. Apesar de não substituir a escovagem nem o fio dentário, apresenta a vantagem de conseguir alcançar zonas que não seriam tão fáceis de outra forma. Antes de dormir é a melhor altura para utilizar esta solução oral uma vez que, desta forma, o mesmo terá um contacto mais prolongado com a cavidade oral, potenciando os seus efeitos.

4. Visite regularmente o médico dentista ou estomatologista

Deve consultar o médico dentista ou estomatologista idealmente 2 vezes por ano. Assim, poderá prevenir, identificar e tratar problemas dentários evitando que progridam para situações mais graves, levando em casos extremos à perda de dentes.

5. Faça uma alimentação saudável

Este conselho aplica-se também à saúde oral, na medida em que parte importante de uma alimentação saudável passa por evitar o consumo de alimentos e bebidas açucaradas, entre as quais as bebidas alcoólicas, prevenindo as cáries dentárias, uma doença que ocorre devido à ação do ácido produzido por algumas bactérias quando estão na presença de açucares, que afeta quase 90% da população em alguma altura da sua vida, podendo originar a destruição parcial ou total do dente.

Também o tabaco é prejudicial à saúde oral, sendo recomendado abandonar-se totalmente este hábito.

Na saúde oral, tal como em muitos outros problemas de saúde, a prevenção é fundamental. Seguir estes conselhos pode ajudar a evitar muitos problemas de saúde da boca e dos dentes mas em caso de doença da cavidade oral, deve imediatamente procurar um profissional de saúde especializado. E, na altura de escolher os produtos mais adequados para a sua higiene oral, pode aconselhar-se com o seu médico dentista ou com o seu farmacêutico.

Segundo os dados revelados pelo Barómetro da Saúde Oral 2021, cerca de 28% dos portugueses nunca visitou o médico dentista ou apenas o fazem em situações de urgência. 28,6% admitiu nunca ter marcado consulta para check-up. Quanto aos hábitos de higiene oral, apesar de 76% dos inquiridos ter afirmado escovar os dentes com frequência (pelo menos duas vezes ao dia), o uso de fio dentário e de elixir está ainda aquém do recomendável (7,5% e 9,3%, respetivamente).