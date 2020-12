Neste vídeo, a médica dermatologista Helena Toda Brito partilha informações sobre um fenómeno relativamente comum no ser humano: a queda de cabelo nos meses de outono, também designado eflúvio telogénico sazonal.

Especula-se que a queda de cabelo sazonal esteja relacionada com a própria evolução da espécie humana por seleção natural, ou seja, a manutenção de uma maior quantidade de cabelo no verão pode ter representado uma vantagem evolutiva ao permitir uma mais proteção do couro cabeludo nos meses em que a radiação solar é mais intensa.

O mecanismo da queda de cabelo não está totalmente esclarecido, mas pensa-se que esteja relacionado com as alterações hormonais induzidas pelas variações da luz solar.

Edição e produção de imagem: LSM Audiovisuais.

