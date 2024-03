Ouvir o nosso corpo é fundamental para mantermos o nosso bem-estar geral, melhorar a nossa qualidade de vida e a melhor forma de autocuidado. É essencial entender como nos sentimos em diferentes circunstâncias: perceber padrões alimentares, sociais, físicos são o fator chave de um equilíbrio saudável.

Existe uma forte ligação entre a mente e o corpo, e muitas vezes os sintomas físicos podem estar relacionados ao nosso estado emocional. Ao prestar atenção a estas diferentes alterações podemos abraçar medidas preventivas para evitar problemas de saúde nas diferentes esferas citadas.

É importante estar atento a uma diversidade de sinais e sintomas que podem revelar problemas subjacentes. Estes devem ser partilhados com o seu Médico Assistente, para que juntos consigam descortinar a origem dos mesmos e traçar um plano terapêutico personalizado às suas necessidades.

São múltiplos os sinais de que falamos, como o são as alterações no sistema músculo-esquelético, metabólico, respiratório, cardiovascular. Fadiga excessiva, mudanças no seu peso corporal, alterações na pele ou mudanças repentinas no seu humor ou na saúde mental no geral, podem igualmente indiciar algum problema subjacente que carece de investigação. Não descure os sinais que o seu corpo lhe transmite - é importante estar ciente destes e, se você ou alguém que você conhece estiver a passar por algum deles, procure ajuda profissional através de orientação médica para avaliação e tratamento adequados.

Mas o autocuidado compreende uma variedade de áreas, dos quais fazem parte a menopausa, a oncologia e a promoção da longevidade saudável. Durante a menopausa, por exemplo, é importante salvaguardar que as mulheres cuidem da sua saúde física e emocional. Estas medidas passam por uma dieta equilibrada, rica em cálcio e vitamina D, exercício regular, técnicas de gestão de stress físico e emocional. Em alguns casos, pode haver indicação para terapêutica hormonal de substituição, mas sempre sob orientação médica.

O autocuidado é também essencial para os doentes oncológicos. Manter uma alimentação saudável e equilibrada e atividade física regular pode ajudar a fortalecer o sistema imunitário e proporcionar a base para enfrentar os desafios do tratamento. É importante também focar num sono adequado e reparador e nunca descurar o suporte emocional, seja por meio de grupos de apoio, terapia individual ou conversas com amigos e familiares.

Já a longevidade saudável envolve hábitos de vida que visem prevenir doenças e manter o bem-estar físico e psíquico ao longo dos anos. Já referimos mas nunca é demais salientar: praticar uma alimentação equilibrada, exercício físico regular, gestão da saúde mental e emocional, manutenção de relações sociais dinâmicas e manter-se cognitivamente ativo, por meio de integração social, cívica e formação contínua, são fatores-chave para promover uma longevidade saudável.

Independentemente da área específica, o autocuidado passa pela tomada de medidas proativas para cuidar da saúde física e mental, com o objetivo de procurar o equilíbrio e bem-estar em todas as fases da vida.