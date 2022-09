Um sistema de navegação 3D dinâmico que permite no mesmo dia digitalizar, planear e realizar uma cirurgia navegada por computador.

Com a utilização de uma tomografia computorizada e um scanner intraoral do paciente, e através de um software - DTX Studio implant -, é possível planear virtualmente a colocação dos implantes. A partir daí, o X-Guide™, fornecendo uma visão de 360 graus, orienta o cirurgião em tempo real, mostrando-lhe qual a margem de desvio ou erro em relação ao planeamento feito no software. Tudo isto resulta numa colocação mais exata do implante, elevando velocidade, precisão e exatidão a novos níveis, enquanto, confere controlo completo durante toda a cirurgia, possibilitando adaptar o plano de tratamento a qualquer momento.

Benefícios para o paciente?

A precisão é o principal benefício desta nova tecnologia. Ajuda a tornar a cirurgia de implante mais segura, precavendo possíveis lesões no nervo, seio maxilar, dentes adjacentes e outras estruturas anatómicas. O outro benefício para nossos pacientes é que a cirurgia é mais rápida e confortável, pois é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo. Com a cirurgia navegada, pode iniciar a cirurgia imediatamente sem esperar por um guia cirúrgico.