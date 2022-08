Banhos no mar e corpos molhados ao sol fazem parte do ideal de verão de muitos portugueses. Esta estação é associada a férias, convívio e a pausas nas rotinas do dia a dia.

Contudo, esta altura do ano não é tão feliz para as zonas íntimas. Afinal, é durante o verão que transpiramos mais, andamos com roupa de banho molhada e temos menos cuidados de forma generalizada. Tudo isto pode contribuir para um maior desequilíbrio na zona genital e para o aparecimento de infeções, tanto bacterianas como fúngicas.

Sabemos que mais do que em qualquer outra época do ano, no verão há uma propensão maior para se sofrer de complicações ginecológicas e há estudos que o provam. Muitos dos problemas advêm do facto de estas doenças terem mais facilidade para proliferar em ambientes mais quentes e húmidos.

Mas há vários comportamentos a ter para evitar percalços no verão: privilegiar roupa interior de algodão, evitar o uso de roupa muito apertada e não ficar muito tempo com o fato de banho ou biquíni molhados são algumas das principais dicas. Há ainda ginecologistas que aconselham a dormir sem roupa interior. Tudo isto com o objetivo de manter a zona íntima o mais saudável possível. Usar produtos com o pH adequado é essencial para manter a flora vaginal equilibrada, principalmente numa época sujeita a tantas alterações a este nível.

Os produtos Lactacyd®, testados clínica e ginecologicamente são uma aposta segura para manter o pH natural estável. Embora este possa variar ao longo do ciclo e adaptando-se ao nível hormonal de cada mulher, o ideal é manter um pH entre 4 e 5.

O uso de produtos íntimos adequados, como Lacatacyd®, ajudam a manter o equilíbrio da flora vaginal. A fórmula suave e enriquecida com ácido láctico natural ajuda a prevenir pequenos problemas e irritações. A marca apresenta vários produtos, adequados a cada mulher e a cada etapa da sua vida. Escolha o seu:

Lactacyd® Íntimo – para a higiene íntima do dia a dia, em especial durante a menstruação e após ter relações sexuais;

– para a higiene íntima do dia a dia, em especial durante a menstruação e após ter relações sexuais; Lactacyd® Sensitive – para jovens adolescentes ou mulheres com pele sensível ou irritada;

– para jovens adolescentes ou mulheres com pele sensível ou irritada; Lactacyd® Antiséptico – para o uso durante a gravidez e pós-parto. Também pode ser usado em situações de risco acrescido como a prática de desportos (natação, por exemplo), o uso de roupas apertadas, etc.

– para o uso durante a gravidez e pós-parto. Também pode ser usado em situações de risco acrescido como a prática de desportos (natação, por exemplo), o uso de roupas apertadas, etc. Lactacyd® Hidratante – para o uso durante a menopausa e pós-menopausa, ou quando há tendência para secura vaginal (durante a gravidez, devido à ingestão de certos medicamentos, etc.);

para o uso durante a menopausa e pós-menopausa, ou quando há tendência para secura vaginal (durante a gravidez, devido à ingestão de certos medicamentos, etc.); Lactacyd® Suavizante – Indicado para o uso como coadjuvante no tratamento de infeções vaginais;

Indicado para o uso como coadjuvante no tratamento de infeções vaginais; Lactacyd® Prebióticos – recomendado para mulheres com tendência a infeções vaginais recorrentes ou com imunidade comprometida;

recomendado para mulheres com tendência a infeções vaginais recorrentes ou com imunidade comprometida; Lactacyd Precious Oil – adequada para mulheres ativas que procuram uma sensação extra de suavidade e de pele acetinada;

adequada para mulheres ativas que procuram uma sensação extra de suavidade e de pele acetinada; Lactacyd® Girl – para meninas a partir dos 3 anos até à menstruação.

Os produtos Lactacyd® são usados há mais de 60 anos por milhares de mulheres em todo o mundo. Sem sabão, a sua fórmula suave, pode ser usada diariamente.

Os vários produtos da marca adequam-se a cada situação, mas o objetivo é o mesmo: proteger o pH e contribuir para o equilíbrio natural. Manter estes cuidados é meio caminho andado para um verão longe de problemas e com energia para se divertir e relaxar durante as férias.

Para concluir, vamos testar os seus conhecimentos sobre higiene íntima?