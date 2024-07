Apesar de um número significativo de doentes desvalorizar os sintomas numa fase inicial da doença, a DVC tem um impacto negativo importante no dia a dia. O tratamento atempado e adequado é essencial para melhorar a qualidade de vida, prevenir a progressão e evitar potenciais complicações. Para prevenir e controlar esta patologia, recomendam-se também medidas higieno-dietéticas para promover a circulação venosa.

Os primeiros sinais e sintomas de Doença Venosa Crónica (DVC) – sensação de pernas pesadas e cansadas, a dor, o inchaço nas pernas e nos pés - que se agravam com o calor e com longos períodos na posição de pé ou sentada, são frequentemente percecionados como normais. Ainda que estas queixas criem desconforto e incapacidade, limitando tarefas do dia a dia, são maioritariamente desvalorizadas.

Os doentes devem procurar um profissional de saúde sempre que suspeitem que estão perante uma situação de DVC. O alívio dos sintomas e a melhoria da qualidade de vida são os principais objetivos do tratamento.

Sabe-se que, em Portugal, a DVC afeta 35% da população adulta, com maior incidência nas mulheres a partir dos 30 anos (7 em cada 10 mulheres com mais de 30 anos sofre de DVC), sendo preocupante que uma grande parte das pessoas afetadas não procure ajuda médica. “Os doentes devem estar atentos e não ignorar os primeiros sintomas e sinais visíveis. Por ser muitas vezes valorizada tardiamente, esta doença acaba por afetar a sua qualidade de vida, com um impacto social e económico significativo, pelo que o tratamento adequado e atempado é essencial”, salienta Joana Amaral, médica de Medicina Geral e Familiar. “Esta patologia afeta as paredes e válvulas das veias das pernas e dificulta a circulação do sangue para o coração. Uma das formas de prevenir e controlar a DVC é reajustar o estilo de vida através da adoção de medidas higieno-dietéticas que ajudam a promover a circulação venosa”, recomenda a especialista.

A DVC é uma doença crónica e evolutiva, que exige vigilância e cuidados médicos continuados, por isso é fundamental que os doentes adaptem o seu estilo de vida e passem a adotar, no seu dia a dia, algumas medidas para ajudar a controlar esta patologia.

6 medidas que promovem a circulação venosa:

Praticar exercício físico como caminhadas, ciclismo ou natação;

Evitar estar longos períodos de pé ou sentado;

Evitar saltos altos ou rasos (a altura recomendada é de 3 a 4 cm);

Prevenir o excesso de peso;

Evitar o uso de roupa apertada;

Procurar lugares frescos e evitar as exposições ao calor (sol, depilação com cera, banhos quentes e sauna).