Mais de um milhão de portugueses e portuguesas querem deixar de fumar. Os resultados de vários estudos indicam que mais de 70% dos portugueses que fumam querem deixar de fumar, todos os anos cerca de 35% tenta alcançar essa meta, mas menos de 5% consegue sem ajuda. Se esta iniciativa for acompanhada por um médico, a possibilidade de sucesso aumenta substancialmente. No entanto, estima-se que mais de 95% das tentativas para deixar de fumar são espontâneas e não contam com o apoio de profissionais de saúde.

E porque querem tantas pessoas deixar de fumar? Além de procurarem evitar os riscos para a saúde, para muitos a principal fonte de motivação são as vantagens de não fumar: Mais bem-estar, mais confiança em si próprio(a), mais facilidade em respirar e em fazer exercício físico, mais tempo e mais dinheiro disponível e mais liberdade para os usar. Também conta para muitos(as) ser um exemplo mais positivo para os outros, em especial para os filhos, e não poluir o ambiente com o fumo do cigarro, incluindo a casa e o carro onde vivem ou passam tempo as pessoas queridas. Melhorar a aparência e atrasar os sinais da idade são benefícios igualmente valorizados.

O ano novo é o momento do ano mais escolhido para parar de fumar. Ano novo, vida nova! E como podemos aumentar as possibilidades de alcançar este desejado objetivo? A investigação sobre os fatores que promovem o sucesso numa tentativa para deixar de fumar destacam o apoio como o mais importante. O apoio médico, o apoio farmacológico, o apoio dos familiares e amigos, o apoio de outros fumadores que também querem deixar de fumar.

Sabemos que o período que antecede a passagem de ano não é o melhor para procurar apoio profissional e que a maioria das tentativas para parar de fumar nesta altura resultam de impulsos de curto alcance. Estas tentativas falhadas são desvios no sentido da meta. Como evitar esta armadilha? Será melhor adiar? Esperar por um momento mais favorável?

Todas as tentativas para parar e deixar de fumar deverão ser um passo no sentido da meta. Depende de cada um gerir o insucesso, se este acontecer, como fonte de motivação em vez de causa de desânimo. Mas é claro que esta gestão será mais fácil e eficaz quando estamos bem acompanhados. Parar de fumar no ano novo é uma oportunidade que não se deve perder. Procurar os melhores apoios é importante. Primeiro os familiares e os amigos.

Talvez seja possível formar um pequeno grupo de pessoas próximas dispostas a participar em conjunto neste desafio, integrando até alguns que não fumam, mas que darão o seu contributo, apoiando os restantes. É sempre mais fácil vencer grandes desafios em grupo. E depois, se for necessário tentar mais uma vez, aproveite a experiência e procure então um profissional de saúde preparado para lhe dar esta vertente de apoio que é única e pode ser determinante para o sucesso.