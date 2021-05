“Cyber Spa” é um espaço digital exclusivo, onde os utilizadores podem exercitar várias técnicas de relaxamento online, destinadas a ajudá-los a lidar com o stresse e a ansiedade digital.

Atualmente, passamos uma parte significativa da nossa vida online – seja a estudar, trabalhar, fazer compras, à procura do amor da nossa vida ou construir comunidades. No entanto, ainda estamos a aprender a cultivar esta relação com a tecnologia, de forma a podermos confiar os nossos dados pessoais a sistemas e dispositivos, e utilizá-los com maior atenção para evitar potenciais estados de ansiedade ou burnout.

A saúde mental e o bem-estar, tanto no contexto profissional como a nível pessoal e familiar, têm vindo a adquirir cada vez mais importância para os indivíduos e organizações em geral.

Os mais recentes estudos relativos ao esgotamento emocional, associado em grande parte à vida profissional, têm apresentado dados preocupantes. O burnout já faz parte da lista de doenças da OMS desde 2019e, no caso específico de Portugal, o nosso país chegou mesmo a ser definido enquanto o país-membro da UE com maior risco de burnout no início deste ano.

Ciente da crescente pressão a que os trabalhadores têm sido expostos nos últimos anos, com especial destaque para este último ano de pandemia, – que levou inúmeros profissionais a desempenharem as suas funções de forma remota – a Kaspersky desenvolveu um espaço digital gratuito, semelhante a um Spa, no qual todos os utilizadores têm acesso a métodos de relaxamento virtuais.

A Kaspersky acredita que o bem-estar digital deve ser uma prioridade para todos, especialmente neste momento desafiante que vivemos. Com a apresentação da plataforma Cyber Spa, o objetivo da empresa global de cibersegurança é fazer com que as pessoas se sintam melhor e com menos stress digital, para que possam desfrutar da tecnologia sem preocupações.

Na plataforma Cyber Spa, são oferecidos vários métodos de relaxamento aos utilizadores, entre eles:

- “Serenidade sem fim” (conjunto de meditações audiovisuais);

- “Terapia do Som” (relaxamento áudio com sons futuristas);

- “Fitness selfie” (série de exercícios faciais com o objetivo de remover sinais de stress e emoções negativas);

- “Bolas de Stress Digitais” (meditação tátil antisstress).

Ao entrar na página inicial, os visitantes do Cyber Spa podem escolher a ferramenta que consideram que mais os beneficiará naquele momento, ou podem fazer um teste de diagnóstico para descobrir o seu nível geral de stresse. Após o teste, a plataforma oferece um conjunto de técnicas de relaxamento na sequência mais adequada.

Todos os procedimentos são baseados em técnicas comprovadas de autorelaxamento, sendo que os efeitos podem ser intensificados através da repetição de exercícios.

Além disso, um conjunto de sons especiais – “Techno Jupiter”,” Infinity of a Black Hole” e “The Whisper of a Friendly Cyborg” – foram criados especificamente para o tratamento de "Terapia do Som" do Cyber Spa.

Berta Vall, Doutora em Psicologia e professora associada na Faculdade de Psicologia, Educação e Ciências do Desporto, em Blanquerna (Universidade Ramon Llull), refere que: “Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde afirmou que, durante a pandemia, 70% dos países inquiridos adotaram a telemedicina ou teleterapia para a saúde mental e apoio psicossocial. Estas novas soluções digitais de saúde ajudam os indivíduos a desempenhar um papel ativo na promoção do seu próprio bem-estar. Além disso, também permite que as organizações promovam a saúde mental dos seus colaboradores, concedendo-lhes acesso a estas ferramentas digitais.”