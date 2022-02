Não é novidade que a prática desportiva faz bem à saúde, mas há alguns desportos que beneficiam mais o funcionamento cardíaco.

Para que os treinos possam ser sempre variados, o Urban Sports Club sugere algumas modalidades que ajudam a manter o coração saudável.

Natação

Independentemente da idade dos atletas, são muitos os especialistas que recomendam a prática de natação para combater os mais diversos problemas de saúde. E não é por acaso. Esta modalidade, em que todos os músculos do nosso corpo entram em ação, está repleta de benefícios, seja para o coração, as articulações, o peso ou a postura.

Para quem gosta de nadar, tem de fazer natação por conselho médico ou quer simplesmente experimentar umas aulas, a cadeia de ginásios Solinca , localizada de norte a sul do país, possibilita o acesso prático e fácil a uma piscina, num horário alargado, que encaixará facilmente com a rotina do dia a dia.

Ténis

Um dos clássicos do desporto em Portugal, que tem destaque o ano inteiro graças ao tempo ameno para atividades ao ar livre até no inverno.

Os desportos de raquete (ténis, ténis-de-mesa, badminton, squash ou padel) são sempre divertidos e dinâmicos, e ajudam a acelerar o coração.

Para quem ainda não foi desafiado a experimentar este tipo de desporto, o Urban Sports Club disponibiliza vários parceiros no Porto e em Lisboa, que poderão tornar este desporto numa rotina divertida.

Artes Marciais: Tai Chi

O Tai Chi tem fortes evidências de benefícios tanto na prevenção quanto na recuperação de problemas cardíacos, já que melhora o condicionamento aeróbico, comprovado por testes cardiopulmonares.

O Tai Chi promove uma combinação de fatores benéficos para eventuais problemas cardíacos: trabalha a respiração, em sincronia com os movimentos, o que cria um maior relaxamento e, consequentemente, reduz a pressão.

Dançar

Se "quem canta seus males espanta", quem dança tem uma vida mais saudável. Para quem não é o maior fã de idas ao ginásio, a dança é uma alternativa divertida, em grupo ou individualmente, e menos monótona do que um conjunto de máquinas para treino individual.

A dança, por estimular uma melhor circulação do sangue, é uma atividade amiga do coração. Há vários estilos de dança que podem ser experimentados por todo o país com os parceiros do Urban Sports Club, seja no Porto, em Braga ou em Lisboa.

Pilates

Atividades físicas moderadas e regulares, como o Pilates, reduzem o risco de problemas cardíacos. O Pilates é uma das atividades que trabalha o corpo e a mente, promovendo o aumento da capacidade respiratória, o ganho de massa muscular e uma maior oxigenação sanguínea durante o exercício, o que, consequentemente, aumenta o bom funcionamento cerebral.

Por isso, quem prefere uma atividade física mais moderada, mas que contribui para a manutenção saudável interior e exteriormente, o Pilates está disponível em diferentes locais na plataforma do Urban Sports Club.