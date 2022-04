As doenças crónicas não transmissíveis (NCDs) (doença cardiovascular, cancro, doenças respiratórias crónicas, patologias neurológicas ou diabetes tipo 2 são das principais causas de morte em todo o mundo. Atualmente, as NCDs são tratadas farmacologicamente, com a potencial adição de efeitos secundários e um aumento progressivo dos doentes, principalmente idosos, afetados por múltiplas condições crónicas. O custo socioeconómico acabará por deixar de ser sustentável, tornando a prevenção e o controlo destas patologias uma necessidade crucial. Assim, o tratamento e a prevenção destas patologias constituem um desafio crucial para a saúde pública.

As principais doenças não transmissíveis partilham quatro fatores de risco comportamentais modificáveis: dieta pouco saudável, inatividade física, uso do tabaco e excesso de consumo de álcool. Por conseguinte, a adoção de estilos de vida saudáveis, que incluam não apenas a redução do consumo excessivo de álcool, a cessação tabágica, e uma alimentação saudável, como também uma atividade física regular, representa uma estratégia crucial e económica para contrariar os encargos globais das NCDs.

A AF surge como componentes-chave de uma medicina de estilo de vida, que melhora a saúde mental e a qualidade de vida, e contribui para a prevenção ou tratamento de várias doenças crónicas, como excesso de peso e obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes e vários tipos de cancro.

Em 2020, sob o lema de “Every move counts”, a Organização Mundial de Saúde atualizou as suas recomendações para a AF de crianças e adolescentes, adultos e idosos. De uma forma geral, preconizam que as crianças e adolescentes realizem pelo menos 60 minutos de AF vigorosa e qualquer adulto ou idoso realize 150 a 300 minutos de AF moderada, 75 a 150 minutos de AF vigorosa ou uma combinação de ambos.

Embora os benefícios da AF na prevenção e tratamento das NCDs, e as recomendações para a AF se encontrem bem estabelecidas, a população em todo o mundo parece resistir a participar em atividade física Em Portugal, um inquérito revelou que apenas cerca de 50% dos portugueses estão ativos. Dados da AF medidos objetivamente indicam que 74% dos adultos portugueses não cumprem as recomendações de AF da Organização Mundial de Saúde.

Parece então que, para aproximadamente metade da população portuguesa acima dos 15 anos, a antecipação de um benefício para a saúde pode não ser suficiente para levar à adesão. Num artigo que sucedeu à publicação das recomendações de AF, um conjunto de cientistas que estudam modificação comportamental, sugerem a necessidade de reformulação da mensagem de promoção da AF, permitindo a sua flexibilização. A própria Organização Mundial de Saúde sugere mesmo que qualquer movimento já conta, pelo que, seja na prevenção da saúde, na gestão do peso ou de alguma doença, encontrar a atividade (modo, intensidade, duração) que melhor se adequa às suas preferências, objetivos e necessidades é mais importante que encontrar a melhor atividade física de acordo com a opinião de outros especialistas.

A ideia é colocar o link para cada um dos documentos referenciados abaixo como hiperligação na própria referência que vai aparecendo ao longo do texto. Fiz no primeiro. Acredito que devam ter que repetir no site, mas é para garantir que percebiam.

Um artigo de Hugo V. Pereira, Professor Auxiliar da Universidade Lusófona.