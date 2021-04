Depois de um longo período de circulação restrita, Portugal entra na terceira fase do plano de desconfinamento e, com isto, a prática de atividades físicas no exterior voltam a fazer parte da rotina dos portugueses.

Com a chegada do bom tempo e as temperaturas a aumentar, o Urban Sports Club quer incentivá-lo a experimentar novas modalidades outdoor, sempre de forma segura e responsável.

Wakeboard

Este desporto envolve uma embarcação para puxar, uma pequena prancha com fixação para os pés, uma corda para se agarrar e muita força para se manter o equilíbrio.

O Wakeboard surgiu como uma alternativa para os surfistas poderem apanhar umas ondas nos dias em que elas teimavam não aparecer e hoje é praticado por qualquer pessoa que queira aventurar-se em experimentar atividades aquáticas. Uma variedade infindável de manobras e uma aventura refrescante são características desta modalidade.

Equitação

A equitação junta o melhor dos dois mundos: desporto e animais. Permite uma conexão especial entre a pessoa e o cavalo, que trabalham como um só. Quase que se pode dizer que é um desporto de equipa.

É óptimo para se treinar a postura e reforçar os músculos abdominais. A equitação tem várias vantagens a si associadas, como a diminuição do stresse e a redução da pressão arterial.

Stand up Paddle

O Stand Up Paddle (também conhecido como stand up paddle boarding, stand up paddle surfing ou SUP) tem ganho muita visibilidade em Portugal nos últimos anos. É outro desporto aquático que surgiu no contexto da cultura do surf e teve origem no Havai.

Por não depender de ondas ou de uma embarcação, este é um desporto aquático muito versátil que pode ser praticado em mar, rios ou lagoas. É uma óptima opção para treinar pernas, tronco e braços, por exigir bastante equilíbrio e força para remar.

Escalada

créditos: freepik

A escalada é um desporto que junta técnica, adrenalina, força, flexibilidade e estratégia. Pode ser feita ao ar livre em rocha verdadeira (ou paredes construídas) ou em recintos fechados. É uma atividade óptima para uma manhã de primavera, especialmente perto do mar para depois dar um mergulho refrescante.

É ideal para quem quer chegar mais alto ou para treinar o medo das alturas – mas não se preocupe, com as cordas estará sempre em segurança. Também pode apostar no bouldering. Este é um tipo de escalada em paredes mais baixas (geralmente de 4 a 6m) e sem cordas. Se cair, tem colchões próprios no chão para amparar a queda e garantir que não se magoa.

Vela

créditos: Pixabay

Terminamos como começámos: com um desporto aquático. Mas este é um pouco diferente, provavelmente não exige que se molhe por completo… Ou talvez sim, dependendo das suas habilidades.

Aqui vai estar num barco movido por propulsão à vela, onde o vento é o seu melhor amigo e as cordas a melhor ferramenta para poder movimentar-se. Prepare-se para se sentir um autêntico marinheiro de alto mar.