Um mau sono pode estragar-nos a vida. 9 dicas para melhorar as nossas noites

Por ocasião do Dia Mundial do Sono, celebrado a 13 de março, foi lançada a campanha “Bons Sonhos” em Portugal. A iniciativa da Philips, apoiada pela Associação Portuguesa do Sono (APS), tenta consciencializar a sociedade sobre a importância do sono na saúde diária das pessoas e de como o mesmo afeta o desenvolvimento da vida quotidiana.

De forma a tornar essa consciencialização mais efetiva as duas entidades lançaram o e-book “Bons Sonhos 11 dicas para dormir melhor". Trata-se de uma ferramenta educativa que, para além de recomendar conselhos e pequenos truques para melhorar os hábitos de sono, também incorpora informação útil sobre os mecanismos do sono.

Segundo Joaquim Moita, presidente da Associação Portuguesa do Sono (APS), “enquanto dormimos, o nosso cérebro não está menos ativo, mas sim com uma atividade diferente. O mesmo se aplica a todo o nosso organismo. O sono repara, constrói, prepara-nos para a vigília, cria uma vantagem na nossa existência".

créditos: Madi Doell

Já André Cabral, diretor de Marketing & Comunicação da Philips Ibérica, "Todos os estudos indicam que 50% dos portugueses dormem menos de seis horas por noite". Estes dados, compilados no livro, "demonstraram que a fraca qualidade do sono é um problema que afeta a maior parte da população", conclui.