O sono pode ser definido como um período de repouso para o corpo e a mente, na qual a consciência entra numa suspensão temporária da atividade percetivo-sensorial e motora voluntária.

Trata-se de uma necessidade fisiológica tão importante como comer, beber ou respirar, devendo ser respeitada como tal, onde ocorre o restabelecimento bioquímico do corpo e a reorganização da estrutura emocional, através dos sonhos.

Estima-se que em Portugal, de acordo com alguns estudos, 28,1% da população com mais de 18 anos de idade sofra de insónia, pelo menos três noites por semana, o que pressupõe uma intervenção cuidada e especializada.

No contexto clínico, a insónia como um distúrbio do sono, chega fortemente associada à ansiedade.

O sono, como um mecanismo de suspensão da consciência, torna o indivíduo mais vulnerável aos perigos. Neste pressuposto, a qualidade do sono está intrinsecamente relacionada com a perceção do perigo de cada um. Logo, alguém com uma perturbação de ansiedade, onde o medo é a sua principal emoção, estará mais focado na sua proteção e reação às agressões, não se permitindo o “desligar” da sua consciência e não cumprindo os pressupostos de uma boa noite de sono.