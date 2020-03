Lá por estar fechado em casa, também não precisa de se sentir como se estivesse numa prisão. Aproveite o (maior) tempo livre para ler um livro, ouvir tranquilamente um disco e/ou (re)ver filmes, séries ou os seus programas de televisão favoritos. Envolva-se em atividades e tarefas que lhe deem prazer e tranquilidade, como é o caso da jardinagem. Aproveite ainda a oportunidade para fazer arrumações e outras coisas para as quais não costuma ter tempo.

5. Mantenha-se esperançoso e confiante

Apesar das últimas notícias serem alarmantes, também começam a sugir informações sobre doentes infetados com o novo coronavírus que já se conseguiram curar, o que acaba por reacender a esperança. Fale sobre a sua experiência e os seus sentimentos com amigos, familiares ou profissionais de saúde. Confie nas suas capacidades para lidar com situações adversas, nos profissionais de saúde e recorra às estratégias que costumam resultar consigo em situações difíceis.

Utilize-as para lidar com as suas emoções nos momentos mais desafiantes deste surto. Tal como lidou com outras situações difíceis no passado, também será capaz de lidar com esta, como defendem inúmeros psicólogos e psiquiatras um pouco por todo o mundo. Tenha uma visão crítica relativamente às informações que encontra e limite a exposição a notícias que possam aumentar a sua ansiedade e preocupação durante esta fase de isolamento.

6. Aposte num estilo de vida saudável

Se tiver de ficar em casa, mantenha um estilo de vida saudável. Faça uma alimentação equilibrada, cumpra os períodos de sono e descanso adequados e mantenha a atividade física, que também o vai ajudar a relaxar. Pode, por exemplo, praticar alguns exercícios no chão de uma das divisões da sua casa, dançar ou fazer ioga, repetindo gestos simples como a da saudação ao sol, uma das posições que milhares de praticantes repetem quotidianamente.

Por outro lado, também não fume e não consuma bebidas alcoólicas nem drogas na tentativa de lidar com as suas emoções. Ainda que esses comportamentos, numa primeira fase, o possam acalmar, a realidade é que, com o passar do tempo, só terá mais problemas. Se se sentir muito angustiado ou demasiado perturbado, fale com um profissional de saúde. Ligue para o SNS 24 através do número de telefone 808 24 24 24 e siga as recomendações dadas.

7. Seja (mais) crítico em relação à informação

Lá por estar em isolamento forçado, também não precisa de virar as costas ao mundo. Procure estar atualizado sobre o que se passa, mas não acredite em tudo o que lê ou ouve e muito menos no que lhe aparece à frente através das redes sociais. Tenha uma visão crítica relativamente às informações que encontra e limite a exposição a notícias que possam aumentar a sua ansiedade e preocupação, como é o caso das que envolvem a atual pandemia de covid-19.

Uma vez que a cobertura mediática pode criar a impressão de que existe um perigo e um risco maior do que aquele que realmente existe, dê preferência a fontes fiáveis, como é o caso da revista Prevenir. Valorize os dados disponibilizados por instituições oficiais, como a Direção-Geral da Saúde, o Serviço Nacional de Saúde e a Organização Mundial da Saúde. No entanto, consulte-as apenas uma a duas vezes por dia. Nunca mais do que isso!