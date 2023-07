Molho pesto: coloque o manjericão num almofariz, adicione o azeite, o sal e a pimenta e os frutos secos. Triture até obter uma pasta.

Tomate recheado: comece por demolhar a mistura dos três cereais em água, lave bem e coloque a cozer durante 20 minutos ou até absorver a água totalmente.

Corte o topo de cada tomate e retire o miolo. Reserve.

Salteie os cogumelos em azeite e alho. Reserve.

Retire a mistura de cereais do lume, coloque numa tigela e adicione os cogumelos salteados, o molho pesto e o queijo. Envolva e recheie cada tomate. Coloque-os num tabuleiro, cubra com papel de alumínio e leve ao forno por 20 minutos a 180 ºC. Retire o papel de alumínio, coloque mais um pouco de queijo e coloque a gratinar durante cinco minutos.

Sirva de imediato com ervas frescas picadas.

Dica do nutricionista: a quinoa apresenta baixo teor de gordura saturada e alto teor em fibra e vitaminas do complexo B. Pela sua qualidade proteica, é um importante alimento no seio de uma alimentação vegetariana sem recurso a produtos de origem animal.