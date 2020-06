Sal de pele de tomate

Preparação

Pese as peles de tomate. Pese uma quantidade de sal grosso igual ao peso das peles de tomate.

Aqueça o forno a 100 ºC.

Forre o tabuleiro do forno com papel vegetal ou uma folha de silicone, e por cima espalhe as peles de tomate. Polvilhe com o sal grosso.

Leve ao forno e asse até que as peles de tomate estejam completamente secas e estaladiças. Para as peles de quatro tomates médios, demora cerca de duas a três horas.

Retire do forno e deixe arrefecer.

De seguida, pulverize as peles salgadas em sal (use as peles e todo o sal que usou no processo de desidratação) num processador de alimentos ou num almofariz e pilão. Está pronto.