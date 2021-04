Quadrados saudáveis de coco, chocolate e manteiga de amendoim

Preparação

Pré-aqueça o forno a 180 °C e forre com papel vegetal uma forma 15cm x 7cm (ou uma marmita que possa ir ao forno).

Faça a base misturando com a ponta dos dedos a farinha de coco com o mel e o óleo de coco até obter uma massa uniforme. Calque a base sobre o papel vegetal e leve ao forno durante cerca de 15 minutos. Retire do forno e deixe arrefecer.

Entretanto, prepare o recheio colocando numa panela a manteiga de amendoim, o óleo de coco e o mel e leve ao lume até derreter. Adicione o coco ralado mexa e retire do lume. Deite o recheio sobre a base deixe arrefecer e leve ao frigorífico durante cerca de uma hora.

Passado esse tempo deite sobre os quadrados um pouco de chocolate derretido e sirva.