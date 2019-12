Pintada assada no forno com uvas e peras

Preparação

Retire a pintada do frigorífico 30 minutos antes de cozinhar. Pré-aqueça o forno a 200 ºC.

Retire a casca do limão (só a parte amarela). Na taça do processador de alimentos, junte a casca do limão, folhas de alecrim e dentes de alho e pique tudo. Misture a manteiga amolecida e tempere com sal marinho e pimenta preta moída na hora.

Seque o exterior da pintada com papel de cozinha (retirar a humidade faz com que a pele fique estaladiça no fim). Com os dedos, levante a pele do peito da pintada, com cuidado para não rasgar. Espalhe metade da manteiga aromatizada no espaço entre o peito e a pele. Barre o exterior de toda a ave com a restante manteiga.

Tempere a cavidade com sal e pimenta e coloque metade do limão lá dentro também. Ate as pernas com fio de cozinha e posicione as pontas das asas por debaixo das costas da ave (não é estritamente necessário, é apenas para ficar com uma apresentação mais bonita no final).

Unte as uvas com o azeite (não é necessário retirar os bagos dos galhos). Distribua as uvas e as peras pela assadeira e tempere com sal e pimenta. Coloque a pintada no meio.

Asse no forno pré-aquecido durante 1 hora e 15 minutos. Retire do forno, cubra com folha de alumínio e deixe repousar durante 15 minutos antes de cortar e servir.

Nota: Para calcular o tempo de assadura, conte, pelo menos, com 15 minutos por cada 450 g de peso e junte mais 15 minutos. Se substituir a pintada por pato, use a mesma regra. Se substituir por frango, conte com 20 minutos por cada 450 g de peso e junte mais 20 minutos. No final, deixe repousar cerca de 15 minutos antes de servir.