Preparação

Pavlova: Comece por pré aquecer o forno a 170 ºC.

Separe as claras das gemas e bata as claras, juntamente com o açúcar num robô de cozinha por dois minutos na velocidade 4.

Caso faça na batedeira, bata as claras por dois minutos e acrescente o açúcar ao fim desse tempo e bata novamente por aproximadamente oito minutos ou até que se formem picos fortes.

Em qualquer um dos processos, acrescente o sumo de limão ou o vinagre a meio do processo.

Coloque o merengue numa taça e junte o amido de milho. Envolva com cuidado, com a ajuda de uma espátula.

Transfira o merengue para um tabuleiro forrado com papel vegetal e molde da forma que mais gostar, com a ajuda de uma espátula ou com a parte de trás de uma colher.

Leve ao forno por 30 a 40 minutos.

Ao fim dos primeiros dez minutos, baixe a temperatura do forno para 150 ºC.

Desligue o forno e deixe a pavlova descansar com a porta do forno entreaberta por uma hora ou até que esfrie completamente.

Natas batidas: junte as natas e o açúcar e bata por um minuto na vel. 4. Caso faça na batedeira, bata as natas por dois minutos, acrescente o açúcar e bata por mais cinco minutos ou até obter natas consistentes.

Adicione o sumo de lima e envolva bem.

Calda de mirtilos: junte todos os ingredientes da calda numa panela em lume médio-alto e deixe que ferva, mexendo de vez em quando.

Quando começar a ficar espesso e com a cor roxa, está pronta.

Para ficar mais uniforme, bata a calda num liquidificador ou com uma varinha mágica.

Montagem: coloquem a pavlova no prato em que vai servir.

Com cuidado, recheie com as natas batidas.

Regue com a calda de mirtilos e espalhe os mirtilos frescos por cima.

Por fim, polvilhe com açúcar em pó.

Divirta-se e delicie-se com esta pavlova de mirtilos.

Para mais uma deliciosa receita encontra aqui Bolinhas de atum