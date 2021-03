Falso cheesecake cozido, citrinos e baunilha

Preparação

Base: Triturar a bolacha juntamente com a manteiga derretida, esticar bem em papel vegetal, fazer círculos e reservar para levar ao forno ao mesmo tempo que o cheesecake, mas separadamente.

Cobertura: num recipiente, colocar o queijo, sumo e raspa dos citrinos e as gemas (reservar as claras). Envolver tudo, adicionar as claras previamente batidas em castelo com o açúcar, e envolver delicadamente.

Colocar o preparado num tabuleiro com papel vegetal, e levar ao forno a 170 ºC aproximadamente 45 minutos.

Deixar repousar mais 30 minutos no forno, triturar o preparado, e colocá-lo num balão ou num molde oval. Levar ao frio até ficar bem consistente.

Capa de chocolate branco e corante: derreter o chocolate branco em banho-maria, adicionar o corante e misturar bem. De seguida, mergulhar a bola de cheesecake neste preparado uns breves segundos, retirar e deixar secar.