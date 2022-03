Croquetes de peru com puré de maçã

Preparação

Esta receite rende 24 croquetes.

Num tacho, refogue a cebola grande picada em manteiga e os dentes de alho picados. Acrescente a carne de peru desfiada, miudinha, os cominhos, sal e pimenta e deixe apurar.

Quando estiver cozinhado, polvilhe com farinha e, aos poucos, acrescente o leite meio gordo. Vá mexendo até engrossar. Quando estiver bem grosso, desligue o lume e acrescente o sumo de meio limão e as folhas de manjericão picadas.

Coloque num tabuleiro para arrefecer mais rápido e leve ao frio.

Enquanto arrefece, faça o puré de maçã: num tacho coloque as maçãs reineta descascadas e cortadas em cubos de 2 cm e a manteiga. Deixe em lume brando e coloque a tampa até cozer.

Prepare três pratos: um com a farinha; outro com os ovos batidos; e o último com panko. Retire do frigorífico o preparado dos croquetes e comece por fazer bolinhas com aproximadamente 5 cm. Pane as bolinhas pela seguinte ordem: farinha, ovo, panko. Reserve.

Neste momento, a maçã deve estar cozida, tempere com sal. Coloque tudo num copo triturador e triture até obter uma mistura suave.

Frite os croquetes em óleo bem quente, até ficarem dourados.

Coloque num prato individual com o puré por baixo em forma de gota, três bolinhas de croquete fritas e acompanhe com uma salada de agrião.