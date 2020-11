Burger de proteína vegetal em bolo do caco com chips de cenoura

Preparação

Receita com a autoria da Nutricionista Mariana Abecasis.

Tempo de preparação: 15 minutos

Numa frigideira antiaderente, aquecida com uma colher de sopa de azeite, colocar o Burger. Cozinhar em lume brando, durante cerca de dez minutos, virando o Burger para cozinhar bem de ambos os lados.

Lavar, descascar e cortar as cenouras em palitos e levar ao forno pré-aquecido a 200 ºC (ou AirFryer), com uma colher de sobremesa de azeite, o sal e o alecrim fresco (cerca de 15 minutos).

Para o molho: numa tacinha, juntar uma colher de sobremesa de azeite, a mostarda e o mel. Mexer bem até ficar homogéneo e cremoso.

Montagem: cortar o bolo do caco em duas metadas, dispor o Burger, compondo com folhas de alface a gosto e tomate às rodelas, também a gosto. Servir com as chips de cenoura e temperar com o molho de mostarda e mel de acordo com a preferência.

